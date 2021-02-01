Московские врачи вылечили от коронавируса почти 820 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В столице выздоровели еще 4 883 пациента после прохождения лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 819 611", – говорится в сообщении.
В Москве зафиксировано 2 037 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 715 человек. За прошедшие 24 часа скончался 61 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В России за последние сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 774 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) COVID-19.
Ранее врач рассказал, кому подойдет лечение плазмой переболевших коронавирусом. По его словам, в качестве кандидатов для трансфузии рассматриваются пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Речь идет о таком симптоме, как проявление легочного поражения в виде дыхательной недостаточности.
Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 103 млн
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