Московские врачи вылечили от коронавируса почти 820 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице выздоровели еще 4 883 пациента после прохождения лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 819 611", – говорится в сообщении.

В Москве зафиксировано 2 037 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 715 человек. За прошедшие 24 часа скончался 61 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 774 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) COVID-19.

Ранее врач рассказал, кому подойдет лечение плазмой переболевших коронавирусом. По его словам, в качестве кандидатов для трансфузии рассматриваются пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Речь идет о таком симптоме, как проявление легочного поражения в виде дыхательной недостаточности.