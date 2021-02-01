Шишки на языке и скрежетание зубами назвали симптомами COVID-19

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Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.

Исследование коллектива испанских медиков опубликовано в научном журнале The British Journal of Dermatology.



Врачи обследовали 666 пациентов с коронавирусом в госпиталях и заявили, что около 25 процентов заболевших COVID-19 жаловались на проблемы, связанные с полостью рта.

В частности, у большого числа пациентов были замечены шишки на языке, которые также сопровождались локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме.

Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

В ходе исследования также удалось определить, что частым симптомом коронавируса является бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами, которое может также привести к сколам.

Помимо прочего, медики заявили, что указывать на COVID-19 может кровотечение и сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.

Иммунолог Владимир Болибок ранее назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. По его словам, для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту.