Шишки на языке и скрежетание зубами назвали симптомами COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.
Исследование коллектива испанских медиков опубликовано в научном журнале The British Journal of Dermatology.
Врачи обследовали 666 пациентов с коронавирусом в госпиталях и заявили, что около 25 процентов заболевших COVID-19 жаловались на проблемы, связанные с полостью рта.
В частности, у большого числа пациентов были замечены шишки на языке, которые также сопровождались локальными воспалениями и припухлостью.
Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме.
Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.
В ходе исследования также удалось определить, что частым симптомом коронавируса является бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами, которое может также привести к сколам.
Помимо прочего, медики заявили, что указывать на COVID-19 может кровотечение и сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.
Иммунолог Владимир Болибок ранее назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. По его словам, для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту.
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