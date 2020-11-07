Врач назвал одышку настораживающим симптомом COVID-19

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Иммунолог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса.

По его словам, для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту.

Врач указал, что считать частоту дыхания нужно в покое, поскольку, если у человека поднимается температура, ему в принципе становится тяжелее дышать.

Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность, – сказал "Ленте.ру".

Кроме того, Болтбок заметил, что учащенный ритм сердца и одышка без температуры говорит о том, что следует сделать компьютерную томографию (КТ) легких.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что коронавирус может вызывать заложенность ушей.