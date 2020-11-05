Коронавирус может вызывать заложенность ушей

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о новых симптомам коронавируса.

Так, при заболевании иногда встречается заложенность ушей, передает РИА Новости. По словам специалиста, это "не такой уж и редкий симптом COVID-19".

Пшеничная указала, что проведенное в Турции исследование выявило заложенность ушей у 31 пациента с коронавирусом из 172, то есть около 18 процентов.

Однако такой признак может встречаться и при ОРВИ, добавила Пшеничная. Если заложенность не проходит несколько дней, то необходимо обратиться к врачу.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал о случаях потери обоняния помимо коронавируса.

Специалист напомнил, что аносмия является одним из признаков заражения COVID-19. Однако это бывает и у людей с простудными заболеваниями полости носа.