ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

14:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России, в которых участвовали более 33 тысяч человек.
"В ОАЭ в настоящее время продолжается фаза III клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби с участием уже тысячи добровольцев", – говорится в сообщении.
Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде уточнили, что Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки 22 января. Процесс постепенной экспертизы должен стартовать в феврале.
До этого РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
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