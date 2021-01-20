РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.
В РФПИ уточнили, что Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки 22 января. Процесс постепенной экспертизы должен стартовать в феврале. Решение о регистрации или отказе примет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Представитель фонда также сообщил, что 19 января более 20 международных экспертов EMA встретились с разработчиками российской вакцины и провели для них научную консультацию. Рекомендации, сформированные по результатам встречи, будут направлены разработчикам "Спутника V" в течение семи-десяти дней.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
Ранее РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.
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