В ВОЗ назвали число умерших пациентов с COVID-19 за неделю

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За неделю с 11 по 17 января во всем мире от последствий коронавируса скончались 93 882 пациента, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Это самый высокий показатель с начала пандемии, передает RT. Также уточняется, что за прошедшую неделю в мире зарегистрировали 4 725 029 новых случаев COVID-19.

Ранее РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.

16 января в Бразилии запросили разрешение на экстренное использование "Спутника V". Речь шла о 10 миллионах доз препарата.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано привился вакциной "Спутник V". Дипломат заявил, что не испытал побочных эффектов от препарата.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.