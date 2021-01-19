Посол Италии в РФ привился вакциной "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано привился российской вакциной "Спутник V". Об этом пишет ТАСС.
Известно, что дипломат заявил о факте вакцинации во время онлайн-конференции "Важные исторические связи между Россией и Бари".
"Я не испытал никаких особых побочных эффектов", – отметил Терраччано.
В ближайшее время посол проверит уровень антител в организме. Для этого Терраччано сдаст соответствующий тест.
Ранее вакцинацию от COVID-19 прошел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик назвал свое решение правильным.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
️С 31 января записаться на вакцинацию через госуслуги сможет любой желающий