Зюганов заявил, что прошел вакцинацию от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я привился и считаю это правильным. Я долго (решался), но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека", – заявил политик.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 31 января на портале госуслуг откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих. Для этого на сайте разместят специализированную форму.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

