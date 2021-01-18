Записаться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги можно будет с 31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 31 января записаться на вакцинацию через госуслуги сможет любой желающий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", – приводит слова Чернышенко ТАСС.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве от коронавируса прививку сделали 190 тысяч человек. По ее словам, с 18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Заммэра подчеркнула, что москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19, что, по ее словам, очень удобно. Она добавила, что при этом все санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
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