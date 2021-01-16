Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

08:34

В Бразилии запросили разрешение на срочное использование "Спутник V"

за рубежом медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фармакологическая компания Uniao Quimica из Бразилии запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса "Спутник V", передает издание G1.

Уточняется, что в Uniao Quimica подразумевают 10 миллионов доз вакцины. По предварительным данным, они могут быть доступны в Бразилии в первом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" стартует в Бразилии с 15 января. Вакцину планировалось производить на предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).

Также стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации вакцины "Спутник V" в Парагвае.

Перед этим вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Венесуэле, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине. Благодаря международным партнерам РФПИ в Южной Корее, Индии, Китае и других будут обеспечены поставки препарата.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать