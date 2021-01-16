В Бразилии запросили разрешение на срочное использование "Спутник V"

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Фармакологическая компания Uniao Quimica из Бразилии запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса "Спутник V", передает издание G1.

Уточняется, что в Uniao Quimica подразумевают 10 миллионов доз вакцины. По предварительным данным, они могут быть доступны в Бразилии в первом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" стартует в Бразилии с 15 января. Вакцину планировалось производить на предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).

Также стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации вакцины "Спутник V" в Парагвае.

Перед этим вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Венесуэле, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине. Благодаря международным партнерам РФПИ в Южной Корее, Индии, Китае и других будут обеспечены поставки препарата.

