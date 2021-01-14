В Палестине рассказали о переговорах с РФ по поставкам вакцины от COVID-19

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Глава Минздрава Палестины Май аль-Кила рассказала о переговорном процессе с Россией о поставках вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает RT.

По ее словам, ВОЗ рекомендовала использовать этот препарат наряду с другими вакцинами для борьбы с COVID-19.

Май аль-Кила отметила, что после переговоров президента Палестины Махмуда Аббаса и Владимира Путина российский лидер указал, что "для Палестины выделена квота на получение этой вакцины".

"Мы дважды контактировали… с представителями Минздрава РФ и Российского фонда прямых инвестиций. В ходе этих контактов была достигнута договоренность о регистрации "Спутника V". Мы выполнили все необходимые формальности в течение десяти дней. Вакцина была зарегистрирована", – сказала она.

Ранее в РПФИ сообщили, что поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Палестину начнутся в течение месяца. Эта страна стала первой на Ближнем Востоке, зарегистрировавшей российский препарат.

Первой страной Латинской Америки, которая официально зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе проведенных в России исследований, стала Аргентина.

Позднее "Спутник V" зарегистрировали в Алжире, который стал первым государством в Африке, допустившим к применению российский препарат.

РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.