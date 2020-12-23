Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V"

23 декабря, 20:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первой страной Латинской Америки, которая официально зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе проведенных в России исследований, стала Аргентина. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным управлением по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT). Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцину зарегистрировали в ускоренном режиме. "Спутник V" был одобрен ANMAT без проведения дополнительных клинических испытаний на территории Аргентины, руководствуясь результатами третьей фазы испытаний, проведенных в России.
Ранее сообщалось, что вакцинацию "Спутником V" в Аргентине планировалось начать до конца года. По словам президента страны Альберто Фернандеса, до конца 2020 года прививку сделают 300 тысяч человек. Всего планируют вакцинировать 5 миллионов человек в январе и еще 5 миллионов в феврале.
РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.
Вакцина "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение
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