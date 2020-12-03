Вакцинацию "Спутником V" в Аргентине начнут до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что до конца недели будет подписан контракт на приобретение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", а вакцинация начнется в стране до конца года.

"Контракт с Россией мы подпишем на этой неделе", – заявил он.

По словам Фернандеса, до конца года прививку сделают 300 тысяч человек. Всего планируют вакцинировать 5 миллионов человек в январе и еще 5 миллионов в феврале.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.