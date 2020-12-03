Мишустин поручил главам регионов взять под контроль организацию вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с производителями вакцин от коронавируса призвал глав регионов лично контролировать организацию вакцинации от COVID-19.

"Считаю, что прямая обязанность глав субъектов заключается в том, чтобы люди смогли сделать прививку удобно и безопасно", – пояснил он.

Премьер считает, что контролировать вакцинацию нужно уже с этапа доставки доз в регион. Также необходимо следить за их хранением и распределением по медучреждениям.

Ранее Мишустин назвал вакцинацию от коронавируса решающим этапом в борьбе с инфекцией. По его словам, чем лучше в РФ пройдет этот этап, тем быстрее граждане смогут вернуться к жизни без ограничительных мер.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Минздрав РФ в гражданский оборот выпустил вакцину 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.