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Общество

17:37

Мишустин заявил о высокой готовности регионов РФ к вакцинации от коронавируса

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российские субъекты доложили о высокой готовности к началу масштабной вакцинации от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Он встретился с производителями вакцин от коронавируса. "Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию", – сказал Мишустин.

Председатель правительства отдал поручение главам регионов страны оперативно закончить все мероприятия по подготовке к вакцинированию населения от коронавирусной инфекции.

Ранее были названы симптомы, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса. Недомогание может быть нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета.

Министерство здравоохранения РФ выпустило вакцину "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. В настоящий момент препарат проходит третью стадию клинических испытаний. В ней участвуют 40 тысяч добровольцев.

В России за сутки выявили 28 145 заразившихся коронавирусом

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