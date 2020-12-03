Мишустин назвал вакцинацию решающим этапом в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вакцинацию от коронавируса решающим этапом в борьбе с инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

"Еще раз подчеркну, весь процесс (вакцинации. – Прим. ред.) должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий этап в борьбе с коронавирусом", – заявил Мишустин.

По его словам, чем лучше в РФ пройдет этап вакцинации от коронавируса, тем быстрее граждане смогут вернуться к жизни без ограничительных мер. Премьер-министр напомнил, что вакцинация в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.

Ранее Сергей Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19 для граждан из групп риска. К первоочередным группам относятся работники образования и здравоохранения, а также сотрудники городских социальных служб. По словам мэра, по мере поступления больших партий вакцин этот перечень будет расширяться.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Минздрав РФ в гражданский оборот выпустил вакцину 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.

За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 988 (21,3%). Всего в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса.

