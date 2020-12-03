Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19

13:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин рассказал о старте массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом мэр написал в своем личном блоге.
"Владимир Владимирович Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь обеспечить прививками граждан из групп риска", – написал мэр.
Собянин подчеркнул, что к первоочередным группам риска относятся работники образования и здравоохранения, а также сотрудники городских социальных служб. Для них запись на прививку будет открыта с 4 декабря на портале mos.ru. По его словам, по мере поступления больших партий вакцин этот перечень будет расширяться.
"Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. Они оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", – заявил мэр.
На портале mos.ru говорится, что сделать прививку от коронавируса смогут прикрепленные к московской поликлинике лица без хронических заболеваний от 18 до 60 лет, которые не являлись участниками клинических испытаний вакцины. Также к вакцинации допустят граждан, которые в последние 30 дней не делали других прививок и не болели в течение двух недель до прививки ОРВИ. Кроме этого, прививка противопоказана беременным и кормящим женщинам.
"Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной прививке, за сутки до нее вы получите СМС с напоминанием (дата, время и поликлиника, куда нужно приехать)", – говорится в сообщении.
Собираясь на вакцинацию, необходимо будет взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий трудоустройство в отрасли или организации (например, справку с работы). Пройти вакцинацию можно будет в любом из 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник с 08:00 до 20:00.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России в скором времени может начаться масштабная вакцинация учителей и врачей от коронавируса. По его словам, объемы производства первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" приближаются к отметке 2 миллиона доз.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Минздрав РФ в гражданский оборот выпустил вакцину 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.
За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 988 (21,3%). Всего в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса.
Вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе
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