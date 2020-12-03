В России выявили 28 145 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 988 (21,3%), сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 7 750 новых случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 3 692, на Московскую область – 1 193, Республику Карелия – 472, Архангельскую область – 399, Республику Коми – 291, Мурманскую область – 286, Новгородскую область – 213, на Ямало-Ненецкий автономный округ – 191, Хакасию – 182, Алтай – 107, Калмыкию – 98.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл и Дагестане.

Всего в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса. За последние сутки подтверждено 544 летальных случая. За весь период по России умерли 41 607 человек. За 24 часа выписали 29 502 человека, за весь период – 1 859 851.

Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.