Производство вакцин от COVID-19 запустят в технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Там заработает завод компании "Р–Фарм", рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.

"Производство займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас работы практически завершены, скоро производитель приступит к оснащению площадки оборудованием, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве", – сказал Ефимов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в ходе подготовки площадки был возведен каркас наружных стен, выполнена антикоррозионная обработка и огнезащита металлоконструкций, построена площадка для размещения вентиляционного оборудования и ряд вспомогательных помещений. Также появится хладоцентр площадью 800 квадратных метров для охлаждения производства и инженерных систем.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что проект предусматривает и усиление мощностей энергоресурсов. По его словам, на территории технополис сотрудники АО "Мосгаз" возвели газовую котельную, которая отличается высокой производительностью, многоступенчатой системой безопасности и экологичностью.

"В течение месяца проложено около 700 метров трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом. Завершен монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложена трасса воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной", – подчеркнул руководитель ведомства.

Производство может быть запущено уже в январе, так как строительство идет с опережением графика. В настоящее время процесс находится на стадии завершения монтажных работ.

Ранее сообщалось, что 687 миллионов рублей сэкономили резиденты технополиса "Москва" за 2020 год благодаря налоговым льготам. Резиденты особой экономической зоны освобождены от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.

