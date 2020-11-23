Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем инвестиций резидентов технополиса "Москва" вырос на 48% в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За девять месяцев он составил 7,4 миллиарда рублей. Отмечается, что это в полтора раза больше аналогичного показателя 2019 года.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что больше всего инвестиций пришлись на третий квартал 2020 года. В этот период резиденты технополиса внесли 4,2 миллиарда рублей.

"Сейчас совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ уже превысил 36 миллиардов рублей", – сообщил Ефимов.

Отмечается, что наибольшие суммы вложили представители сферы электроники, фармацевтики, а также производители медицинских изделий и оборудования. Суммарно за 2020 году они внесли 6,5 миллиарда рублей.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров подчеркнул, что на территории технополиса "Москва" производят различные препараты. Он сообщил, что они вложили 4 миллиарда рублей за три квартала 2020 года.

По его словам, в них входят группы лекарств против психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и онкологических заболеваний и другие, отметил руководитель ведомства.

"Предприятия, выпускающие электронную продукцию, оптические устройства и средства измерения, направили на развитие за тот же период порядка 2,5 миллиарда рублей", – сообщил Прохоров.

Подчеркивается, что объем выручки резидентов технополиса "Москва" составил более 17 миллиардов рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

"Большая часть приходится на производителей электроники и информационно-коммуникативного оборудования – 14,5 миллиарда рублей. Совокупный объем выручки резидентов за все время существования столичной ОЭЗ составил 97,6 миллиарда рублей", – отметил Дегтев.

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса "Москва" зарегистрировали 175 патентов на полезные модели и изобретения. По словам Ефимова, почти 70% из них имеют отношение к сфере высоких технологий и электроники. Он заявил, что от 10 до 20 патентов регистрируются в среднем каждый год.