Собянин подписал указ о расширении площадки технополиса "Москва" в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки промышленной площадки "Алабушево" в технополисе "Москва".

На ней планируют построить еще 38 объектов разного назначения. В проект входят создание промышленно-производственных, административно-производственных и коммунально-складских помещений. Общая поэтажная площадь объектов, которые планируют построить, составит 792,6 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также в документе сообщается о намерениях улучшить транспортную доступность площадки. Для этого запланировали реконструкцию улицы Конструктора Лукина и Проектируемого проезда № 6029. Кроме того, планируется установить светофор на перекрестке с круговым движением улицы Конструктора Лукина и Проектируемого проезда № 4083.

В постановлении сообщается, что на указанных магистралях также будут организованы велодорожки и три новых пешеходных перехода. Также планируется отремонтировать шесть действующих наземных переходов и оборудовать 14 остановок общественного транспорта.

Помимо этого, в проект вошли планы по прокладке водопроводных, электрических и тепловых сетей. Кроме того, планируется обустроить дождевую канализацию и оборудовать трансформаторные подстанции.

Отмечается, что к 2024 году количество рабочих мест на площадке должно превысить 5 тысяч. Планируется, что общая сумма инвестиций достигнет 47,5 миллиарда рублей. В проект также входят планы по введению в эксплуатацию заводов по производству печатных плат, глюкометров и онкотестеров в 2021 году.

Проект планировки одобрили местные жители в ходе публичных слушаний, которые состоялись в феврале 2020 года.

Площадка "Алабушево" в Зеленограде считается крупнейшим и наиболее перспективным сегментом технополиса "Москва". В настоящий момент на ней действуют 27 компаний-резидентов. За время работы на площадке они вложили 14,6 миллиарда рублей в развитие производства, а также создали 1800 рабочих мест.

Ранее стало известно, что в технополисе "Москва" появятся два новых фармацевтических завода. Они будут выпускать почти 200 видов неврологических лекарств и препаратов для терапии онкологических заболеваний.