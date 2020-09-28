Два новых фармацевтических завода появятся в технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Технополисе "Москва" появятся еще два фармацевтических завода. Компании направят инвестиции на выпуск почти 200 видов неврологических лекарств и препаратов для терапии онкологических заболеваний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первое полугодие 2020 года резиденты особой экономической зоны вложили 1,3 миллиарда рублей в развитие производства лекарственных средств и материалов. Он сообщил, что это почти половина всех городских инвестиций в фармацевтику.

"В сентябре у технополиса появились еще два новых резидента, которые планируют в ближайшие 10 лет вложить в развитие своих фармацевтических производств свыше 1,5 миллиарда рублей, а также создать 400 рабочих мест", – отметил Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что одна из компаний уже начала строительство завода. По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на середину следующего года.

Он отметил, что компания стремится наладить производство 73 форм выпуска лекарств. Продукция будет поставляться в российские государственные медучреждения.

"Компания будет ежегодно выпускать до 100 тысяч упаковок таблеток и до 200 тысяч растворов", – сообщил Прохоров.

Другая компания планирует наладить производство лекарств, применяемых при неврологических расстройствах, в середине 2022 года. Гендиректор Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев отметил, что предприятие будет выпускать 124 вида препаратов.

"В год предприятие планирует выпускать до семи миллионов упаковок таблеток и почти один миллион растворов. Планируется, что больше половины общего объема будет реализовываться через аптечные сети, остальную продукцию направят в городские медучреждения", – рассказал Дегтев.

Сообщается, что статус резидента особой экономической зоны позволяет экономить до 47% на налогах и других платежах.

Ранее стало известно, что Технополис "Москва" присоединился к пилотному тестированию инноваций. Отмечалось, что современная инфраструктура особой экономической зоны позволяет проверять технологии в реальных условиях.