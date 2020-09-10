Более 40% инвестиций в производство лекарств принадлежит компаниям технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В первой половине 2020 года резиденты и арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вложили в развитие производств более 3 миллиардов рублей, 1,3 миллиарда из которых ушли на производство лекарственных средств и материалов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что за первое полугодие на долю особой экономической зоны столицы пришлось около 8% всех средств, вложенных в обрабатывающую промышленность города.

"Только в производство лекарственных средств и материалов на территории особой экономической зоны привлекли 1,3 миллиарда рублей, а это 42% от общегородских инвестиций по этому направлению. В производство компьютеров, электронных и оптических изделий предприятия вложили почти 1,5 миллиарда рублей – это четверть от всех инвестиций в микроэлектронику в городе", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день на площадках технополиса "Москва" находится 180 компаний, 70 из них – резиденты особой экономической зоны, создавшие почти 11 тысяч рабочих мест.

С 2006 года резиденты и арендаторы вложили в развитие высокотехнологичных производств порядка 48 миллиардов рублей. К 2024 году объемы инвестиций должны составить почти 90 миллиардов рублей, а общая сумма уплаченных налогов достигнет 25 миллиардов рублей.

В конце июля стало известно, что в технополисе "Москва" начнут разработку программного обеспечения для виртуальных сим-карт. По словам Ефимова, инвестор планирует вложить в проект 127 миллионов рублей.

Виртуальные сим-карты – микрочипы – встраиваются в гаджеты на этапе производства и заменяют традиционные сим-карты. На микрочип можно удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу. Благодаря новой технологии абонентам больше не придется посещать салоны связи. Также при выезде за границу клиенту необязательно покупать местную сим-карту.

