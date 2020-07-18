Технополис "Москва" создал свыше более 800 рабочих мест

Фото: Москва 24/Никита Симонов

814 новых рабочих мест создано в технополисе "Москва" в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Таким образом особая экономическая зона вошла в тройку лидеров в рейтинге по данному показателю. Ефимов подчеркнул, что для резидентов технополиса "Москва" созданы благоприятные условия для привлечения квалифицированных кадров.

"В 2019 году резидентами и компаниями технополиса было создано 814 новых рабочих мест, что на 464 больше плана развития предприятий, и составляет 19 процентов от общего количества новых рабочих мест, созданных всеми особыми экономическими зонами России технико-внедренческого типа", – отметил Ефимов.

Он добавил, что за все время существования технополиса (с 2006 года) в нем было создано почти 6,5 тысячи новых рабочих мест. Ефимов подчеркнул, что по этому показателю "Москва" возглавляет рейтинг особых экономических зон технико-внедренческого типа в России.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров заявил, что технополис также занял третье место по объему налогов, которые уплатили его резиденты. За 2019 год они заплатили 3,5 миллиарда рублей налогов.

"Общий объем уплаченных налогов с 2006 года составил 7,1 миллиарда рублей, инвестиций – 28,6 миллиарда рублей. Объем выручки резидентов ОЭЗ в 2019 году составил более 22 миллиардов рублей, накопленным итогом – 80,3 миллиарда рублей", – сообщил Прохоров.

Генеральный директор технополиса "Москва" Геннадий Дегтев проинформировал, что к концу 2020 года планируется сдавать в аренду еще 19 тысяч квадратных метров производственных площадей. Он отметил, что в настоящий момент продолжается работа по созданию новой инфраструктуры особой экономической зоны и привлечению инвесторов.

"Уже сейчас в "Алабушево" доступны для аренды более пяти тысяч квадратных метров офисных площадей в административно-деловом центре по цене от 5 тысяч рублей за "квадрат", – напомнил Дегтев.

Согласно оценке Минкомразвития России, технополис "Москва" эффективен на 100%. Ранее стало известно, что в 2019 году резиденты особой экономической зоны сэкономили почти 800 миллионов рублей за счет налоговых льгот.