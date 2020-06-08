Технополис "Москва" вступил во Всемирную организацию свободных зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" вступила во Всемирную организацию свободных зон. Теперь резиденты смогут увеличить объемы экспорта и привлечь инвесторов из других стран, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это первый случай, когда российская ОЭЗ стала членом такой организации. Он подчеркнул, что во Всемирную организацию свободных зон входит более 50 тысяч компаний из 126 стран мира.

"Российская особая экономическая зона вошла в нее впервые и теперь получит право голоса на ежегодной Генеральной ассамблее World FZO и возможность представлять интересы Москвы и страны", – приводятся в материале слова Ефимова.

Как поясняется, в World FZO входят свободные зоны, индустриальные парки, а также особые зоны всего мира. Организацию основали в Швейцарии шесть лет назад. Она расположена в свободной зоне аэропорта Дубая.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров рассказал, что "Технополис "Москва" стал вторым представителем России в World FZO после Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Ранее Ефимов рассказал, что участники ОЭЗ "Технополис "Москва" смогут вдвое меньше платить за аренду за апрель, май и июнь. Данное условие предоставлено для 100 компаний, которые таким образом смогут сэкономить более 50 миллионов рублей. Снижение арендной ставки стало доступно для тех предприятий, которые приостановили свою деятельность в связи с пандемией коронавируса. Ефимов отметил, что при этом в Москве продолжает действовать поддержка собственников коммерческой недвижимости.

