Для студентов организуют стажировку на предприятиях технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для студентов более 15 ведущих технических вузов города будет доступна практика в высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Стажировка пройдет этим летом, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Новый проект особой экономической зоны даст возможность молодым специалистам ознакомиться с особенностями реального производства. Студенты смогут стать полноправными участниками наукоемкого и инновационного процесса, предприятия – найти молодые перспективные кадры", – объяснил Ефимов.

При этом с окончанием практики учащиеся могут претендовать на рабочие места на предприятиях особой экономической зоны.

Как подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, организации оперативно отреагировали на данную программу. Ее участники в конце получат рекомендации от резидентов. Помимо того, резюме студентов внесут в банк соискателей. В дальнейшем не исключается трудоустройство ребят, участвовавших в программе.

Присоединиться к новой программе можно уже сейчас.

"Будущим высококвалифицированным специалистам проект дает возможность познакомиться с инновационной промышленностью, которая сосредоточена в одном месте", – обратил внимание гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Так, подать заявку на участие в стажировке могут не только студенты технических специальностей, но и те, кто изучает гуманитарные дисциплины.

Отмечается, что в особую экономическую зону "Технополис Москва" вошли пять площадок.

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