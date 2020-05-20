Матери дошкольников в Москве получат стипендию по программе бесплатного переобучения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти утвердили размер стипендии для женщин с детьми в возрасте до семи лет по программе бесплатного переобучения. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума городского правительства.

Матери будут получать по 12 тысяч 130 рублей в месяц. Речь идет о действующей с 2013 года программе обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком. В ней приняли участие около 10 тысяч женщин.

Причем раньше стать участницами программы могли только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. С 10 марта присоединиться могут женщины, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые, воспитывающие детей до семи лет. Они должны иметь гражданство РФ и постоянное местожительство или постоянную регистрацию в Москве.

Обучение организует около 20 учебных заведений, являющиеся партнерами центра занятости "Моя работа". В период действия режима самоизоляции 12 учреждений проводят обучение в дистанционном формате. Курсы обучения длятся от двух недель до двух месяцев, но бывают и более продолжительные курсы.

Ранее сообщалось, что центр "Профессионал" планирует оборудовать детскую игровую комнату, чтобы мамы могли брать с собой детей. Программу можно выбрать исходя из имеющегося уровня образования, профессиональной квалификации и личных интересов.

Для участия нужно подать заявление в центре занятости населения "Моя работа" либо в специализированном центре "Моя карьера". С собой необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.