Москва расширит программу бесплатного переобучения для женщин с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные власти расширили действующую программу обучения женщин в отпуске по уходу за ребенком.
С 2013 года ее участницами стали около 10 тысяч женщин. Теперь пройти программу бесплатного профессионального переобучения и дополнительного образования смогут неработающие женщины, воспитывающие детей до 7 лет.
Ранее это распространялось только на мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Впервые в программе смогут участвовать индивидуальные предприниматели и самозанятые. Они смогут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию.
Остальные условия участия остались прежними: женщины должны иметь гражданство РФ и постоянное место жительства или постоянную регистрацию в Москве. Бесплатное обучение организуют учебный центр "Профессионал" и специализированный центр занятости "Моя карьера".
Предлагаются очная, очно-заочная и дистанционная формы обучения. Занятия проходят вечером и в выходные дни.
Центр "Профессионал" планирует оборудовать детскую игровую комнату, чтобы мамы могли брать с собой детей. Длительность программ обучения – от 2 недель до 2 месяцев, есть и более продолжительные курсы. Участницы получают стипендию, размер которой определяется индивидуально в зависимости от программы. Ожидается, что в 2020–2021 годы участие в ней примут порядка 4 тысяч женщин.
Программу можно выбрать исходя из имеющегося уровня образования, профессиональной квалификации и личных интересов. Для участия нужно подать заявление в центре занятости населения "Моя работа" либо в специализированном центре "Моя карьера". С собой необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.
В конце января вице-спикер парламента Ирина Яровая внесла законопроект, согласно которому россиянки в декретном отпуске смогут обращаться за получением дополнительного образования вне зависимости от места регистрации. Действующее ограничение отменят.
По словам Яровой, в 2018 году профессиональное образование получили свыше 18 тысяч женщин. Из них 66% прошли профессиональную подготовку и переподготовку, еще 33% повысили квалификацию.
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