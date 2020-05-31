Как центр "Моя карьера" помогает московским мамам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 6,5 тысячи московских мам присоединились к образовательной программе центра "Моя карьера" с начала пандемии коронавируса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Женщинам помогают в поиске вакансий, их консультируют специалисты по трудоустройству, обучают современным, востребованным на рынке труда навыкам и профессиям. Также мамы работают с психологами.
Как рассказала директор специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец, согласно опросу, в первую очередь обратившиеся к ним женщины нуждаются в психологической поддержке.
"В том, чтобы их выслушали, помогли советом. У нас есть специальные группы помощи, работают психологи, которые проводят индивидуальные консультации и помогают жительницам Москвы преодолевать страх и неуверенность в завтрашнем дне. Мы стараемся не просто найти им работу, а создать дружелюбную обстановку, отвлечь от тревог, дать уверенность в себе и заставить поверить в свои силы", – пояснила она.
Участницы программы "Мама работает" каждый день получают поддержку в чате онлайн-мессенджера. Специалисты размещают там вакансии – за несколько месяцев в чате опубликовали более 400 вакансий для мам. Также они отвечают на вопросы, связанные с трудоустройством, помогают составить резюме и сопроводительное письмо.
В апреле москвички приняли участие в карьерном марафоне "Хочу работать", а в мае завершили обучение на курсе "Мама – онлайн-эксперт: от продукта до продвижения", где их познакомили с основными этапами создания и продвижения онлайн-продукта.
Для мам запустили новый онлайн-курс "Компетенции-2020: Удаленная работа", провели обучающие программы и тренинги по направлениям: "Школа молодого копирайтера", "Инстаграм для бизнеса" и "Творчество как источник дохода".
Для участия в программе "Мама работает" надо записаться на онлайн-прием в центр на сайте моякарьера.москва.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала 2020 года число самозанятых в Москве выросло на 42 процента. В среднем ежемесячно в таком статусе регистрируется около 20 тысяч граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: