Как центр "Моя карьера" помогает московским мамам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 6,5 тысячи московских мам присоединились к образовательной программе центра "Моя карьера" с начала пандемии коронавируса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Женщинам помогают в поиске вакансий, их консультируют специалисты по трудоустройству, обучают современным, востребованным на рынке труда навыкам и профессиям. Также мамы работают с психологами.

Как рассказала директор специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец, согласно опросу, в первую очередь обратившиеся к ним женщины нуждаются в психологической поддержке.

"В том, чтобы их выслушали, помогли советом. У нас есть специальные группы помощи, работают психологи, которые проводят индивидуальные консультации и помогают жительницам Москвы преодолевать страх и неуверенность в завтрашнем дне. Мы стараемся не просто найти им работу, а создать дружелюбную обстановку, отвлечь от тревог, дать уверенность в себе и заставить поверить в свои силы", – пояснила она.

Участницы программы "Мама работает" каждый день получают поддержку в чате онлайн-мессенджера. Специалисты размещают там вакансии – за несколько месяцев в чате опубликовали более 400 вакансий для мам. Также они отвечают на вопросы, связанные с трудоустройством, помогают составить резюме и сопроводительное письмо.

В апреле москвички приняли участие в карьерном марафоне "Хочу работать", а в мае завершили обучение на курсе "Мама – онлайн-эксперт: от продукта до продвижения", где их познакомили с основными этапами создания и продвижения онлайн-продукта.

Для мам запустили новый онлайн-курс "Компетенции-2020: Удаленная работа", провели обучающие программы и тренинги по направлениям: "Школа молодого копирайтера", "Инстаграм для бизнеса" и "Творчество как источник дохода".

Для участия в программе "Мама работает" надо записаться на онлайн-прием в центр на сайте моякарьера.москва.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала 2020 года число самозанятых в Москве выросло на 42 процента. В среднем ежемесячно в таком статусе регистрируется около 20 тысяч граждан.

