Более 600 специалистов центров "Мои документы" помогает медработникам в стационарах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 600 специалистов центров "Мои документы" помогает медицинским работникам в стационарах, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С приходом эпидемии COVID-19 жизнь в городе полностью изменилась. Всем столичным службам пришлось научиться функционировать в совершенно новых условиях. Сотрудники центров "Мои документы" перестроили свою работу в максимально сжатые сроки и пришли на помощь горожанам в этот непростой период", – рассказала Ракова в ходе онлайн-встречи с сотрудниками центров госуслуг.

Она подчеркнула, что еще около 800 сотрудников центров госуслуг работает операторами на горячей линии по коронавирусу. Ежедневно они обрабатывают по 43 тысячи звонков. Специалисты не только принимают входящие звонки, но и обзванивают заболевших и контактировавших с ним граждан, а также помогают оформлять листки нетрудоспособности.

Заместитель директора по работе с персоналом центров госуслуг Юлия Дронова рассказала, что сейчас сотрудники обрабатывают на портале "Моя карьера" заявки и подбирают медперсонал для новых стационаров. По ее словам, в кратчайшие сроки было обработано более 18 тысяч заявок на портале и подобрано свыше 500 помощников медицинских сестер для госпиталя на ВДНХ.

Временный госпиталь на ВДНХ начали возводить 28 апреля. Для размещения госпиталя была подобрана площадка площадью 53 тысячи квадратных метров на 1 779 коек, включая 72 противошоковые койки.

Помимо ВДНХ, временные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией будут развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Для заболевших подготовят порядка 10 тысяч коек.

Во всем мире, согласно данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,2 миллиона случаев, более 294 тысяч человек скончалось. В РФ зарегистрировано 262 843 случая COVID-19.

