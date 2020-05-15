Более 80 тысяч самозанятых граждан зарегистрировали в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве число самозанятых граждан с начала года увеличилось на 42%. Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тысяч человек, из них 81 тысяча получила статус в текущем году. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, каждый месяц в городе в среднем регистрируется около 20 тысяч граждан.
"Их совокупный налогооблагаемый доход уже превысил 54 миллиарда рублей и продолжает расти. Таким образом, налоговый режим демонстрирует свою эффективность даже в непростой экономической ситуации. Отдельно в рамках антикризисных мер поддержки малого бизнеса город вернет самозанятым гражданам уплаченный за 2019 год налог на профессиональный доход", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, самозанятые самостоятельно отчисляют налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% – если от юридического. Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что чаще всего в качестве самозанятых регистрируются водители, арендодатели, репетиторы, а также представители профессий, которые могут оказывать услуги дистанционно.
Зарегистрироваться самозанятые граждане могут на сайте ФНС или в мобильном приложении ведомства.
Ранее стало известно, что 2,1 тысячи человек посетило вебинары по самозанятости и развитию своего дела, которые провел центр "Моя карьера".
Дистанционные образовательные программы подходят для москвичей, которые хотят расширить перечень профессиональных компетенций и освоить удаленные профессии. К таковым относятся копирайтинг, ведение соцсетей, онлайн-продвижение товаров и услуг.
В мае центр "Моя карьера" предложит слушателям два новых вебинара. Курс "Продажа как способ реализовать бизнес-идею" будет посвящен тому, как продавать товары или услуги дороже, чем конкуренты.
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