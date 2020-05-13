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Фото: depositphotos/IgorVetushko
Более 150 участниц программы "Мама работает" обратилось за помощью к онлайн-няням центра "Моя карьера" и сервиса "Бабушка на час". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что профессиональные няни вместе с детьми рисуют, мастерят поделки, учат стихотворения. Всего с 30 марта текущего года виртуальные няни и дети провели более 200 часов.
В материале говорится, что услуга для мам бесплатна. Чтобы воспользоваться ею, необходимо записаться на онлайн-прием центра "Моя карьера".
Все няни обучались по программе "Няня – помощница мамы" и "Бабушка и дедушка на час" от сервиса "Бабушка на час" и центра "Моя карьера". Получить необходимые навыки женщинам помогали тренеры, врачи и психологи.
В марте сообщалось, что за период в 9 месяцев более 13 тысяч женщин получили помощь в центре занятости "Моя карьера". Здесь была запущена программа "Мама работает", специалисты работают с женщинами над грамотным совмещением домашних дел и профессиональной деятельности.
Также в центре работают партнерские профильные школы с проверенными работодателями, которые помогают получить новые знания и навыки, нужные для устройства на работу. Кроме того, мамы могут пройти профориентационное тестирование и получить консультации для выбора новой сферы деятельности.
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