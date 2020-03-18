Более 13 тыс женщин получило помощь в рамках программы "Мама работает"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 13 тысяч женщин за девять месяцев получило помощь в столичном центре занятости "Моя карьера", в котором действует программа "Мама работает", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты помогают им определиться с тем, куда идти работать и какой путь для профессиональной реализации выбрать, рассказывают, как успешно совмещать заботу о семье с карьерой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от возраста ребенка женщинам предлагают разные условия и графики работы. Если нужно, женщина сможет забрать ребенка из школы, отвести на кружки и вместе сделать уроки. Специалисты центра помогут женщинам найти работу, к примеру, в вечернее время или по выходным.
Также в центре работают партнерские профильные школы с проверенными работодателями, которые помогают получить новые знания и навыки, нужные для устройства на работу.
Кроме того, мамы могут пройти профориентационное тестирование и получить консультации для выбора новой сферы деятельности.
Специалисты центра "Моя карьера" работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.
Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.
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