Москвички рассказали о популярных онайлн-услугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В департаменте информационных технологий рассказали, какие онлайн-сервисы популярны среди жительниц столицы. Оказалось, что женщины наиболее часто выбирают на сайте mos.ru электронные услуги, связанные с образованием и здравоохранением.

"Сегодня мамы могут в электронном виде записывать своих детей к врачу, в детский сад, школу, кружки и секции. А благодаря электронному дневнику оценки детей в школе можно узнать в любое время и из любой точки город", – передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для жительниц Москвы доступны не только запись на прием к врачу, но и подписка на получение результатов медицинских анализов по электронной почте и доступ к электронной медкарте.

Кроме того, москвички часто подписываются на уведомления о результатах ГИА и ЕГЭ. Известно, что такой услугой жительницы воспользовались 6,6 миллиона раз. Записью на участие в экзаменах, итоговых сочинении и собеседовании пользуются школьницы старше 14 лет. Таких обращений было подано более 200 тысяч.

Запись в первый класс, кружки и секции также популярна среди заявок. Также горожанки нередко оформляют социальные карты учащегося и записывают детей в детский сад.

В числе популярных электронных услуг – оплата счетов за ЖКХ. С начала 2019 года москвички воспользовались единым платежным документом свыше 12 миллионов раз.

Отмечается, что всего портал mos.ru предоставляет более 360 онлайн-услуг и сервисов. Наиболее востребованными остаются электронный дневник школьника, прием показаний приборов учета воды, поиск и оплата штрафов ГИБДД, получение и оплата ЕПД, запись к врачу и прием показаний электросчетчиков.

Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги Москвы" теперь можно оплачивать кружки и секции. Воспользоваться услугой можно в разделе приложения "Мои начисления", который расположен в каталоге услуг во вкладке "Образование". Для получения информации по счетам пользователю необходимо ввести данные своего паспорта и СНИЛС.