В приложении "Госуслуги Москвы" теперь можно оплачивать кружки и секции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что теперь в приложении "Госуслуги Москвы" можно оплачивать посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Постепенно расширяем функционал приложения “Госуслуги Москвы” и стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой. Теперь в приложении родители могут не только записать детей на занятия по программам дополнительного образования, но и оплатить их", – сказала Сергунина.

Воспользоваться услугой можно в разделе приложения "Мои начисления", который расположен в каталоге услуг во вкладке "Образование". Для получения информации по счетам пользователю необходимо ввести данные своего паспорта и СНИЛС. Также для входа нужны будут СНИЛС и данные свидетельства о рождении ребенка.

Ранее в приложении "Моя Москва" появилась функция передачи показания электросчетчиков. Для этого пользователям необходимо воспользоваться специальным чат-ботом, который доступен в разделе сервиса "Мой дом".

13 февраля стало известно, что благодаря голосованию горожан в проекте "Активный гражданин" на сайте mos.ru появилось более 50 услуг и сервисов.