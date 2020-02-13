Более 50 услуг и сервисов запустили по просьбам жителей Москвы

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благодаря голосованию горожан в проекте "Активный гражданин" на mos.ru появилось более 50 услуг и сервисов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук пояснила, что важнейшей задачей является сделать процесс получения электронных услуг максимально простым, понятным и удобным.
"Никто лучше самих пользователей не скажет, чего еще не хватает в том или ином сервисе. Поэтому обратная связь для нас крайне важна", – приводятся в сообщении слова Шинкарук.
Отмечается, что для внесения предложений по запуску новой социальной услуги или улучшению уже действующей москвичам достаточно отправить письмо на адрес электронной почты комитета госуслуг с пометкой "Идея новой госуслуги". Свои предложения также можно направить на официальных страницах комитета в соцсетях.
"Лишь за минувший год на mos.ru появилось более 20 новых онлайн-услуг, причем часть из них по предложениям жителей столицы. Среди наиболее востребованных можно отметить такие, как получение результатов медицинских анализов на электронную почту и возможность подать апелляцию на результаты ГИА", – рассказал руководитель направления "Городские электронные услуги" в департаменте информационных технологий города Дмитрий Иванов.
В прошлом году самой востребованной услугой стала подписка на получение медицинских анализов. Пользователи посчитали сервис удобным, ведь результаты автоматически отправлялись на электронную почту заявителей. На портале зарегистрировали более 499 тысяч соответствующих обращений.
Второй по популярности стала возможность дистанционной записи на итоговое сочинение по русскому языку для учеников девятых классов – ей воспользовались 84 тысячи раз. Апелляция по ГИА, в свою очередь, замыкает тройку наиболее востребованных услуг с 15 тысячами обращений.
В топ-5 по популярности также вошли заявки на участие в проекте "Наше дерево" (более 6,5 тысячи обращений) и на внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы (более 2,7 тысячи обращений). В первом случае речь идет о высадке именного дерева, сертификат на которую выдавали родителям малышей, появившихся на свет после 1 января 2019 года. Во втором москвичи непосредственным образом участвовали в формировании комфортной городской среды за счет собственных предложений по ПЗЗ.
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