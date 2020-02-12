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Город

09:56

На портале поставщиков появится новая функция по созданию и автозаполнению контрактов

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая функция по созданию и автозаполнению контрактов появится на портале поставщиков. Это должно снизить количество технических ошибок и сроков согласования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, внедрение общих стандартов и автоматизация процессов упростят работу в сфере госзакупок.

"Технологии обеспечивают поставщикам и заказчикам понятные, прозрачные и доступные условия заключения контрактов, позволяют избежать ошибок и ускоряют проверку шаблонного документа", – отметил Лысенко.

Он подчеркнул, что проект контракта будет известен участникам заранее, а процесс его формирования и подписания полностью автоматизирован.

Процесс согласования контракта между заказчиком и поставщиком станет проще и быстрее, поскольку информация о спецификации закупки малого объема, стоимости и сроках без изменений переносится в электронный документ.

Пилотное тестирование функции сейчас проходит в Перми. Затем сервис планируется открыть для всех пользователей портала.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации процедуры закупок малого объема.

Ранее сообщалось, что Москва начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это позволяет иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться.

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