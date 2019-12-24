В Москве внедрят инновационные методы закупки медоборудования

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Об этом журналистам сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такой формат позволяет иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться. Кроме того, впервые участие в торгах принимают только производители, что позволяет снизить цену, передает Агентство "Москва".

Ракова добавила, что столица закупила 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ по такой схеме. Начальная цена контракта составляла 28,2 миллиарда рублей, но в ходе торгов была снижена до 16,6 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования.