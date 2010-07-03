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Экономика

14:35

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

экономика происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Росфинмониторинг выявил примерно три тысячи недобросовестных исполнителей государственных контрактов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу ведомства Юрия Чиханчина.

По словам специалиста, общая сумма контрактов с признаками сомнительных операций превысила 130 миллиардов рублей. По результатам проверки сообщается об отмене контрактов за закупки в размере более чем 1 миллиарда рублей.

Кроме того, были предотвращены картельные сговоры на сумму порядка 5,5 миллиарда рублей. Таким образом, речь идет о сокращении сомнительных операций по выводу средств за границу до 522 миллиардов рублей.

Расследование Росфинмониторинга способствовало возбуждению 11 уголовных дел. Подозреваемым вменяют участие в сомнительных операциях с контрактами по национальным проектам.

В начале ноября Совет Федерации одобрил закон об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году. В частности, в документе закреплена норма, согласно которой остатки средств можно использовать на оплату госконтрактов.

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