В РФ экстрадирован экс-глава НПО "Космос", обвиняемый в мошенничестве на 17 млрд руб

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Бывший владелец и глава строительной корпорации НПО "Космос" Андрей Черняков экстрадирован из Польши в Россию. Его обвиняют в мошенничестве на сумму почти 17 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, передает Агентство "Москва".

Ему вменяют статьи: "Мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в сфере кредитования", "Невыплата заработной платы". В сопровождении спецконвоя Чернякова доставят в Москву.

По версии следствия, в 2011 году он в рамках исполнения контракта заключил соглашение между администрацией Звенигорода в Московской области и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо". Речь шла о строительстве многофункционального комплекса Академии дзюдо России.

Черняков получил более 28 миллионов рублей на счет строительной компании ООО "НПО Космос". Строительство завершено не было, а акты о выполнении работ он подделал. Деньги бывший глава корпорации похитил и распорядился по своему усмотрению.

В период с 2011 по 2012 год Черняков похитил 14 миллиардов рублей АКБ "Банк Москвы". Эти средства были выделены компании "НПО "Космос" для краткосрочного целевого кредитования при выполнении госконтракта.

Кроме того, с 2013 по 2014 год он не давал полноценную зарплату своим работникам. Общая сумма долга превысила 183 миллиона рублей.

Тогда же экс-глава НПО "Космос" похитил со счетов организации более 2 миллиардов 885 миллионов рублей. Затем перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

По словам Куренного, Черняков скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. В декабре 2017 года его задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запросы о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.