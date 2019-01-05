Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов не признал вину

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Бывший заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов не признал свою вину. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следователи допросили в качестве обвиняемого бывшего заместителя председателя правительства Московской области Кузнецова, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. Своей вины он не признал", – передает ее слова Агентство "Москва".

Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время, чтобы они смогли ознакомиться с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Ранее СК предъявил обвинение бывшему министру. Ему вменяется в вину мошенничество, легализация денег, полученных преступным путем, и растрата. Кузнецова поместили в СИЗО №1 ФСИН.

По данным следствия, организованная группа под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причинили ущерб бюджету Подмосковья более чем на 14 миллиардов рублей. 3 января Франция экстрадировала Кузнецова в Россию.