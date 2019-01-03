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14:35

Из Франции в Россию экстрадировали бывшего министра финансов Подмосковья

суды

14:35

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Фото: depositphotos/phb.cz

Франция экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве и растрате. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По данным следствия, из-за действий Кузнецова и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Россия добивалась выдачи Кузнецова с декабря 2013 года.

В конце декабря из Молдавии в Россию экстрадировали россиянина Надира Давудова, который ранее находился в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

суды

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