Из Франции в Россию экстрадировали бывшего министра финансов Подмосковья

Фото: depositphotos/phb.cz

Франция экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве и растрате. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По данным следствия, из-за действий Кузнецова и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Россия добивалась выдачи Кузнецова с декабря 2013 года.

В конце декабря из Молдавии в Россию экстрадировали россиянина Надира Давудова, который ранее находился в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.