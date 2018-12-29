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29 декабря, 21:53

Воевавший в Сирии на стороне боевиков россиянин экстрадирован из Молдавии

политика за рубежом

29 декабря, 21:53

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Фото: АР/Thanassis Stavrakis

Гражданин России Надир Давудов, который ранее находился в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков, сейчас экстрадирован из Молдавии в Россию. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из республики Молдова находящегося в международном розыске гражданина России Давудова Надира Минбалаевича 1990 года рождения", – передает РИА Новости.

Как стало известно, в апреле 2013 года Давудов через третьи страны приехал в Сирию. Там он присоединился к рядам запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Давудов принимал участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии и через интернет занимался вербовкой жителей Кабардино-Балкарии.

Впоследствии Давудов пытался получить прописку в Европе. В ноябре 2017 года он прилетел в Кишенев, у него были поддельные документы гражданина Украины. Проводятся следственные действия.

политика за рубежом

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