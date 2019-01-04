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18:22

Бывший министр финансов Подмосковья прокомментировал обвинения

происшествия суды

18:22

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Фото: ТАСС/Снимок с видео/Следственный комитет РФ

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который был экстрадирован из Франции, заявил, что не знаком с материалами дела. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет (СК) на YouTube.

На видео Кузнецов заявляет, что сам почти не знаком с делом и во Франции оно не обсуждалось по существу.

Ранее сообщалось, что СК официально предъявил обвинение экс-министру. Ему вменяется в вину мошенничество, легализация полученных преступным путем денежных средств и растрата. Кузнецова поместили в СИЗО №1 ФСИН, известное как "Кремлевский централ".

По данным следствия, организованная группа под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причинили ущерб бюджету Московской области на сумму более 14 миллиардов рублей.

3 января Франция экстрадировала Кузнецова в Россию. РФ добивалась выдачи бывшего министра с декабря 2013 года.

происшествия суды

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