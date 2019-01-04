Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение

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Следствие предъявило обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что экс-министру инкриминируется совершение преступлений по статьям "Мошенничество", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления" и "Растрата".

По данным следствия, в результате действий участников организованной группы под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, составляет более 14 миллиардов рублей.

В четверг, 3 января, Франция экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Россия добивалась выдачи Кузнецова с декабря 2013 года.