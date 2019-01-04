Экс-министра финансов Подмосковья поместили в "Кремлевский централ"

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова поместили в СИЗО № 1 ФСИН России, известное как "Кремлевский централ". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

В этом СИЗО ранее находились под арестом экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский, режиссер Кирилл Серебренникова и блогер Эрик Китуашвили.

Ранее следствие предъявило обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову. Экс-министру инкриминируется совершение преступлений по статьям "Мошенничество", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления" и "Растрата".

Следствие считает, что организованная группа под руководством Кузнецова нелегально приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья. Государственные деньги экс-чиновник отмывал через фирмы-однодневки.

В итоге, Кузнецов приобрел восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля. А во французском Куршевеле купил несколько отелей, которые оценили в 45 миллионов евро.

Накануне днем, 3 января, самолет с экс-министром финансов Подмосковья, экстрадированным из Франции, приземлился в Шереметьеве. Алексея Кузнецова обвиняют в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Дело об экстрадиции рассматривали пять лет, после чего Париж удовлетворил запрос российской Генпрокуратуры.

СИЗО "Кремлевский централ" находится на пятом и шестом этажах московского СИЗО "Матросская тишина". Он рассчитан максимум на 120 человек и строился в 1985 году для содержания представителей советской элиты, попавшей под уголовное преследование.