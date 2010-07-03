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Политика

08:28

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

за рубежом политика

Фото: ТАСС/ Андрей Широков

Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в Штаты, сообщает ТАСС.

В дипмиссии требуют, чтобы американская сторона строго соблюдала действующие двусторонние обязательства.

В ближайшее время российские дипломаты навестят Буркова в следственном изоляторе в штате Вирджиния и окажут ему всю необходимую помощь. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что находятся в контакте с его родственниками в России.

Накануне сообщалось, что Алексей Бурков экстрадирован в США. Россиянина арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США еще в 2015 году. Вопрос о его экстрадиции рассматривался в суде Иерусалима в закрытом режиме.

Власти США обвинили гражданина РФ в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Сообщается, что в общей сложности россиянину грозит до 80 лет тюрьмы.

Известно, что американские власти подозревают Буркова в управлении сайтом Cardplanet, на котором занимались продажей номеров краденных банковских карт. Основная масса из них принадлежала гражданам США.

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