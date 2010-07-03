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Москва 24

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Общество

13:32

Совфед одобрил поправки по исполнению бюджета РФ в 2020 году

власть экономика общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году в среду, 6 ноября. Об этом сообщило РИА Новости.

Парламентарии продлили на 2020 год правовые основания для расходования остатков средств. В частности, больше денег планируется выделить на реализацию решений президента и правительства Российской Федерации в областях национальной обороны, безопасности, правоохранительной деятельности и развития ОПК (оборонно-промышленного комплекса).

Для остатков средств федерального бюджета предусмотрены и другие варианты применения. Например, деньги можно будет потратить на оплату госконтрактов, на увеличение резервного фонда правительства.

Кроме того, средства, выделенные в 2019 году на национальные проекты и модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, в будущем можно будет перевести на те же цели при наличии остатка.

Регионы РФ смогут получить помощь из остатков средств бюджета 2019 года, если в казне останутся неиспользованные дотации на поддержку региональных бюджетов.

В октябре Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы бюджета ожидаются на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году.

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