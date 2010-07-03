Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ

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Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 триллиона рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 триллиона рублей, а в 2022 году – до 22,058 триллиона.

Расходы бюджета, по прогнозам, также будут расти. В 2020 году – до 19,503 триллиона рублей, в 2021-м – до 20,634 триллиона рублей и в 2022 – до 21,763 триллиона. При этом существенную долю, как и прежде, составят расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Профицит федерального бюджета в ближайшие три года будет на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Проект бюджета правительство внесло в Госдуму 30 сентября. После этого глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил его на рассмотрение в профильный думский комитет. В первом чтении депутаты обсудили общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие вопросы.